Жители РФ назвали желательную пенсию

Около 36% процентов россиян уверены, что для комфортной жизни на пенсии хватит 30 тыс. рублей в месяц. 28% считают, что они хорошо проживут на 45-60 тыс. рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно опросу более 40% респондентов полагают, что без сбережений им не удастся обеспечить комфортную жизнь на пенсии, так как выплаты составят от 15 до 30 тыс. рублей. Из этой группы пенсию в размере 15-20 тыс. рублей в месяц рассчитывают получать 20,8%, а 20-30 тыс. рублей 20,4%. 24% опрошенных думают, что их пенсия будет в районе 10-15 тыс. рублей.

43% респондента, которые находятся на госслужбе, заявили, что им будет достаточно получать выплаты в размере 30 тыс. рублей в месяц. 47,4% руководителей среднего и высшего звена хотят иметь пенсионный доход в размере 45-60 тыс. рублей в месяц.

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