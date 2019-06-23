Поддержавший протесты «Рустави 2» готовится к силовому захвату

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Грузинские правящие власти могут начать штурмовать в воскресенье ночью частную оппозиционную телекомпанию «Рустави 2». Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на гендиректора Ника Гварамия.

По его словам, он узнал об этом из двух источников, один из которых — высокопоставленный чиновник.

«У этой идеи есть так же противники», — отметил Гварамия.

Он добавил, что, если будет принято такое решение, то это приведет к неконтролируемым процессам в Грузии, что входит в интересы главного врага Грузии — России.

В связи с этим он призвал власти не осуществлять силовой захват телекомпании.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов.