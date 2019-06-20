Путин отказался смягчать статью за наркотики

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Президент России Владимир Путин отказался смягчать статью 228 УК об обороте наркотиков.

Он заявил, что никакой либерализации по этой статье быть не может.

«Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд — нет», — сказал Путин.

Президент сообщил, что в России каждый четвертый (26%) из тех, кто сидит в тюрьме, связан с наркотиками.

При этом он подчеркнул, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

Ранее проект о смягчение статьи 228 УК подготовили в Госдуме.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.