Как россияне относятся к «прямой линии» с Путиным, выяснил опрос

Опрос ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (75%) планируют следить за «прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Ответы президента на вопросы интересуют почти 80% граждан.

Слушать главу государства от начала до конца намерены 29% россиян, еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, а 34% не собираются смотреть программу в прямом эфире, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета.

Каждый десятый (10%) заявил, что не будет следить за «прямой линией».

Опрос проведен по телефону 17 июня 2019 года среди 1600 респондентов, погрешность не превышает 2,5%.

Тадиционная «прямая линия» пройдет уже в 17-й раз.