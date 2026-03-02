В центральной части Ирана произошла серия взрывов

Центральная часть Ирана содрогнулась от серии мощных взрывов. По данным телеканала Al Hadath, основные удары пришлись по городам Исфахан и Йезд и столице Исламской Республики Тегерану.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Известно, что в Исфахане расположены важные для обороны Ирана объекты и заводы, а Йезд является крупным историческим и промышленным центром страны, где могут также находиться стратегические объекты.

Взрывы в центральной части Ирана произошли на фоне продолжающейся эскалации с США и Израилем. Утром 28 февраля они начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», атаковав многие города страны. В ночь на 1 марта американский президент Дональд Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, назвав его «одним из самых злых людей в истории». Позже правительство Ирана подтвердило эту информацию, объявив в стране 40 дней траура.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ликвидацию верховного лидера страны объявлением открытой войны всем мусульманам со стороны США и Израиля. Он сообщил, что Исламская Республика будет мстить виновникам этого кровопролития.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».