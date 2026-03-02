Власти Ирана подтвердили гибель нескольких высокопоставленных чиновников

МИД Ирана подтвердил гибель начальника генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Ирана.

«Великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников», — говорится в заявлении министерства.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в центральной части Ирана произошла серия мощных взрывов.