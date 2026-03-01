На Ближнем Востоке больше 50 тысяч россиян. Как им выбраться из зоны конфликта?

Россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией, рассказали в посольстве Российской Федерации в Ереване. По данным АТОР, в Иране и Израиле нет организованных туристов из России, однако всего в странах Ближнего Востока находится около 52 тысяч граждан России. Кроме того, закрытие воздушного пространства стран Персидского залива помешало возвращению туристов из Азии.

Россияне, оказавшиеся в Иране на фоне войны с США и Израилем, могут покинуть страну через сухопутную границу с Арменией. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства Москвы в Ереване.

В пресс-службе указали, что пограничный переход (КПП) «Нурдуз»/«Агарак» продолжает работать круглосуточно.

«Граница между Ираном и Арменией для граждан России открыта — проход свободный по действительным заграничному или внутреннему паспортам. Предварительных уведомлений не требуется», — написали дипломаты.

После прибытия на территорию Армении россиянам лучше отправиться в Ереван или Гюмри, поскольку из аэропортов этих городов отправляются прямые самолеты в Россию, добавили в дипведомстве.

В посольстве России в Иране рассказали ТАСС, что к ним не поступали сведения о том, что при ударах Израиля и США пострадали граждане РФ. Дипломаты помогают россиянам эвакуироваться из страны.

Как сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российском союзе туриндустрии (РСТ), в Иране и Израиле сейчас нет организованных российских туристов, поскольку с лета 2025 года действует рекомендация Минэкономразвития приостановить продажи туров в эти страны.

Как выбраться из других стран Ближнего Востока

Из-за боевых действий оказались закрыты воздушные пространства Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ограничили полеты над своей территорией. Это помешало туристам экстренно вернуться на родину. По данным АТОР, всего в странах Ближнего Востока сейчас около 52 тысяч россиян.

В Генеральном консульстве РФ в ОАЭ подтвердили невозможность организации «вывозных» авиарейсов из-за ограничения полетов. В ведомстве добавили, что наземные погранпереходы с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно. В этой связи покидать ОАЭ стоит только в крайнем случае. Туристам дипломаты рекомендовали поддерживать связь с туроператорами, авиакомпаниями и администрациями отелей.

Россияне, находящиеся в Израиле, могут выехать в соседние Египет или Иорданию, отметили в МИД РФ.

Кроме того, через государства Персидского залива проходили транзитные маршруты в Азию и острова Индийского океана. В результате в Россию не могут вернуться еще от 6 до 8 тысяч человек, отдыхавших в этом регионе, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«Основная масса таких клиентов туроператоров, для которых сейчас компании ищут варианты продления проживания или альтернативные билеты (если они не успели вылететь в зону конфликта) или же пытаются организовать им размещение в ближневосточных хабах – это туристы с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air, OmanAir», — уточнил эксперт.

Часть туристов, которые должны были лететь с пересадкой в ОАЭ, пересаживают на рейсы в Турцию и Китай, а тем, кто успел долететь до Ближнего Востока, либо не смог вылететь, продлили проживание в гостиницах, добавили в АТОР.

В посольстве России в Таиланде рекомендовали туристам, купившим билеты на транзитные рейсы через Ближний Восток, рекомендовали связаться с авиакомпанией или туроператорам для уточнения статуса рейса.

«Многие перевозчики в подобных условиях корректируют маршруты, переносят рейсы или предлагают альтернативные варианты перелета в обход потенциально опасных зон»,

— добавили в ведомстве.

В российском представительстве в Индии рассказали, что люди, которым из-за ситуации на Ближнем Востоке требуется продлить визу или разрешение на пребывание в стране, могут обратиться Региональное бюро регистрации иностранцев (Foreigners Regional Registration Office, FRRO).