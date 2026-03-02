Размер шрифта
Глава парламентской фракции «Хезболлы» погиб при атаке Израиля на Бейрут

Al Hadath: глава парламентской фракции «Хезболлы» Раад убит при ударе по Бейруту
Hussein Malla/AP

Председатель парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад погиб в ходе массированной атаки военно-воздушных сил Израиля на южные пригороды Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Этот блок представляет шиитское движение «Хезболла» в Национальной ассамблее (парламенте) Ливана.

По данным телеканала, при атаке на Южный Ливан погибли как минимум 10 человек, среди них — ключевой командир вооруженных отрядов в регионе.

Кроме того, источник РИА в ливанской службе скорой помощи сообщил о как минимум 20 погибших и 50 пострадавших при атаке Израиля по пригородам Бейрута и поселениям на юге страны.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболла», открывая огонь по мирному израильскому населению, действует от имени «иранского режима» и разрушает государственность Ливана.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
