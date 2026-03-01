«Доведем врагов до отчаяния». Президент Ирана обратился к нации

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации объявил о начале работы временного совета, который будет исполнять обязанности убитого США и Израилем верховного лидера страны Али Хаменеи. Он также пообещал, что армия республики отомстит за убийство аятоллы. Глава МИД Ирана допустил, что нового главу государства изберут в течение двух дней.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к жителям своей страны, объявив, что после смерти верховного лидера Али Хаменеи государством будет руководить временный совет, который уже начал работу. Трансляцию вело агентство Mehr.

Политик также пообещал, что армия Ирана отомстит США и Израилю за убийство Хаменеи, которое он назвал трагедией и «историческим преступлением».

«Мы доведем наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и лишив их возможностей. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов», — сказал Пезешкиан.

Кроме того, посольство Ирана в России опубликовало послание президента исламской республики. В нем Пезешкиан назвал убийство Хаменеи открытым объявлением войны против мусульман по всему миру, особенно шиитов.

« Иран считает своим долгом и законным правом кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления», — сказано в документе.

Пезешкиан отметил, что Хаменеи возглавлял Иран на протяжении 37 лет. По словам президента республики, правление аятоллы «воздало честь и достоинство иранской нации и, подобно огромному цилиндру, стало занозой в глазу врагов ислама и Ирана».

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera допустил, что новый верховный лидер страны будет избран уже в течение одного или двух дней. По иранскому законодательству, глава государства избирается не всенародным голосованием, а советом религиозных деятелей страны.

«Если их цель заключается в смене режима, то эта задача недостижима. Отсутствие или смерть лидера не означают изменение системы правления», — добавил глава иранского МИД.

Также Арагчи раскрыл, что в переходный совет вошли президент Ирана, глава судебной власти и один из юристов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Эта война навязана нам»

В разговоре с телеканалом ABC News глава МИД Ирана подтвердил гибель ряда военного руководства страны. Однако это, по его словам, не сказалось на обороноспособности государства, а все подразделения армии находятся на своих позициях.

Как утверждает Арагчи, на момент нападения США на Иран стороны были близки к достижению договоренностей: «Я могу в деталях рассказать о том, что именно мы согласовали, как сделка находилась в пределах нашей досягаемости ». Однако атака американских и израильских войск стала результатом «целенаправленной кампании по срыву мирных переговоров». Как добавил министр, возможность возобновления диалога зависит от Вашингтона.

Ранее дипломат в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди сказал, что Иран готов к любым серьезным усилиям по деэскалации конфликта.

Что же касается ведения боевых действий, Арагчи заявил ABC News, что Тегеран не видит никаких ограничений в методах защиты своей страны и ее жителей. На вопрос об ударах по базам США в странах Ближнего востока министр ответил, что Иран не нападает на соседние страны, а его действия «направлены против американского присутствия» в них.

«Мы знаем, что государства Персидского залива возмущены нашими атаками, но они должны понимать, что эта война навязана нам. <...> Эта война является выбором США и Израиля, и на них необходимо оказывать давление», — сказал Арагчи.

Он добавил, что армии Ирана приказали «проявлять осторожность при бомбардировке целей» в соседних государствах, а руководству этих стран стоит высказывать свое недовольство Вашингтону. В то же время дипломат утверждает, что Тегеран «на данном этапе» не планирует закрывать Ормузский пролив для судоходства.

Боевые действия продолжаются

Стороны конфликта продолжают взаимные удары. Так пресс-служба КСИР заявила о поражении американского авианосца USS Abraham Lincoln четырьмя ракетами. В Центральном командовании США подтвердили факт атаки на корабль, но заявили, что снаряды его не достигли. В свою очередь американская армия объявила о поражении иранского корабля класса «Джамаран». Утверждается, что судно тонет.

Также в Центральном командовании США рассказали, что за первые сутки операции против Ирана погибли три американских военнослужащих.

В Минобороны ОАЭ сообщили об ударе Ирана по французской военно-морской базе в Абу-Даби. В ведомстве добавили, что оставляют за собой право ответить на атаку. По данным немецкой газеты Bild, одна из ракет упала в гражданском порту города, рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, на борту которого находятся около 3,5 тысяч человек. Также поступают сведения об ударе иранского беспилотника по эмиратской вышке в Персидском заливе.