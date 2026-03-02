Умер драматург Николай Коляда

В возрасте 68 лет скончался драматург и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда», — написал глава региона.

Паслер выразил соболезнования семье драматурга и всему культурному сообществу региона.

По данным новостного портала E1.ru, Коляда умер в ночь на 2 марта в Екатеринбурге. Как стало известно журналистам, 25 февраля его доставили в реанимацию первой городской больницы.

Сестра драматурга Вера в беседе с порталом рассказала, что ее брат на протяжении двух месяцев жаловался на здоровье. По ее словам, у него диагностировали двустороннее воспаление легких. В последние дни Коляда находился без сознания.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В профессии артист с 17 лет — сразу после окончания театрального училища. С 1994 года преподавал в Екатеринбургском театральном институте, создав знаменитую «уральскую школу драматургии». В 2003 году Коляда основал в Екатеринбурге частный «Коляда-театр», который получил мировую известность и был участником престижных фестивалей.

Коляда является автором более 120 пьес и более 60 спектаклей. Он инициировал драматический конкурс «Евразия» и фестиваль «Коляда-Plays». Лауреат множества литературных и театральных премий, в том числе номинант «Золотой маски».

