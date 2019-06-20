Новый температурный рекорд ждет Москву

В четверг, 20 июня, Москву ждет новый температурный рекорд, передает РИА «Новости».

Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура к рекорду дня 1956 года.

«Мы можем сегодня можем приблизиться к рекорду дня 1956 года, тогда в этот день было +31,1°C. Не знаю, побьем ли , но очень близко», — сообщил Тишковец

До этого синоптики предупреждали, что в столице установится 30-градусная жара.

Ранее сообщалось, что в выходные возможно появление локальных дождей и гроз.