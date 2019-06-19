Саакашвили пробежал через фонтан вслед за Зеленским

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пробежал через работающий фонтан в ходе визита в Одессу. Он опубликовал в фейсбуке видео.

На кадрах видно, как Саакашвили радостно пробегает через два фонтана.

«В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!» — отметил Саакашвили.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе.

Как отмечается, президент, направился к театру, но решив срезать путь, пробежал под работающими фонтанами.