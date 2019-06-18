Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в СИЗО по обвинения в мошенничестве, порезал себе руку во время заседания суда, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Шестун выступал по видеоконференцсвязи из тюремной больницы.

Экс-глава района заявил, что у него не осталось способов бороться с произволом, потом достал какой-то предмет и порезал свою руку.

Супруга Шестуна Юлия заявила, что не понимает как он смог это сделать, поскольку находится под охраной.

Ранее суд изъял имущество на 10 млрд руб. у экс-главы Серпуховского района.