Женщина 23 года терпела сильную боль из-за забытых в животе хирургических зажимов

В Северной Осетии женщина 23 года мучилась от сильной боли из-за того, что врачи во время операции забыли в ее животе хирургические зажимы, сообщает сайт kp.ru.

Женщина рассказала, что неоднократно обращалась к врачам, но они просто назначали ей обезболивающие.

Она пожаловалась, что терпела адские боли, пока в одной больнице ей не сделали рентген, который показал металлический предмет, забытый в ней во время кесарева сечения.

Пацинтка поделилась, что женщина не поверила своим глазам, увидев снимок.

В пресс-службе минздрава Северной Осетии заявили, что проводят проверку.