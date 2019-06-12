Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ

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Сторонники «новой украинской церкви» (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в фейсбуке со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

Как отмечается, в момент нападения в доме находились охранники. Представители ПЦУ с применением силы вытолкали охрану за пределы церковной территории.

Уточняется, что сторонники «новой церкви» использовали слезоточивый газ, а также повредили глаза одному из охранников.

При этом, согласно заявлению Бориспольской епархии УПЦ, прибывшие полицейские встали на сторону нападавших и наблюдали за происходящим.

На настоящий момент храм закрыт до решения конфликта в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что ПЦУ окончательно запретила УПЦ.