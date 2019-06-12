Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники «новой украинской церкви» (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в фейсбуке со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.
Как отмечается, в момент нападения в доме находились охранники. Представители ПЦУ с применением силы вытолкали охрану за пределы церковной территории.
Уточняется, что сторонники «новой церкви» использовали слезоточивый газ, а также повредили глаза одному из охранников.
При этом, согласно заявлению Бориспольской епархии УПЦ, прибывшие полицейские встали на сторону нападавших и наблюдали за происходящим.
На настоящий момент храм закрыт до решения конфликта в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что ПЦУ окончательно запретила УПЦ.