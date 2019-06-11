В Якутии пенсионер расстрелял знакомых из ружья

В МВД Якутии проинформировали о том, что пенсионер устроил стрельбу с летальным исходом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел утром в селе Кирово, расположенном в Вилюйском районе. По предварительной информации, в ходе бытового конфликта 54-летний житель села ранил четырех своих знакомых из огнестрельного оружия.

«…45, 28, 27 и 26-летние пострадавшие были доставлены в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое потерпевших скончались», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемый задержан. Для этого следственная группа вылетела на место происшествия на вертолете.

Ранее сообщалось, что рядом с автовокзалом Уфы мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья.