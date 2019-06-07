«Низость и подлость»: Соловьев о действиях Соболь в отношении Симоньян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут», — сказал Соловьев.
По его словам, сотрудники «Эхо Москвы» должны были лучше позаботится о комфорте Симоньян.
Он также добавил, что Соболь действовала в «своем репертуаре».
Ранее Симоньян заявила об угрозе прерывания беременности после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы».