Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке

Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Сообщается, что арестованный неофициально работал барменом в заведении, рядом с которым произошла драка.

Мужчина в настоящее время обвиняется в хулиганстве, он арестован на 2 месяца, своей вины он не признает.

Бывший военнослужащий Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в Красногорске в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.

Ранее стало известно, что СК вычислил убийцу спецназовца в Подмосковье, но имя убийцы в настоящее время следствием не раскрывается.