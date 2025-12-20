На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик оценил шансы передачи Украине замороженных российских активов

Аналитик Санчес: ЕС вряд ли рискнет передать Киеву замороженные активы России
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Страны Евросоюза вряд ли рискнут передать Украине замороженные российские активы. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес.

По его словам, внутри Евросоюза нет единой позиции по данному вопросу, а также отсутствует прецедент, на который можно было бы опереться при конфискации активов.

«Именно поэтому некоторые европейские правительства выступают против, поскольку невозможно предсказать все краткосрочные и долгосрочные последствия», — сказал эксперт.

Санчес обратил внимание на существующие идеологические разногласия между странами ЕС, а также на серьезные технические и правовые сложности, связанные с идеей изъятия замороженных средств для поддержки третьей страны в вооруженном конфликте.

Кроме того, Брюссель опасается, что реализация этой инициативы может подорвать доверие инвесторов к еврозоне, добавил аналитик.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Украина будет возвращать их только после завершения конфликта с Россией и при условии, если Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Киева.

Ранее Путин объяснил, почему ЕС не смог ограбить РФ и конфисковать замороженные активы.

