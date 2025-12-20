МАГАТЭ не получало от Ирана данных о запасах обогащенного урана

Гросси: Иран не осведомлял МАГАТЭ о запасах урана и состоянии ядерных объектов

Иран не осведомлял Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о запасах обогащенного урана и масштабах повреждений ядерных объектов после ударов по ним в июне. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости.

«Нет, [агентство] не получало [отчетов от Ирана]», — сказал он.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

20 ноября, после принятия советом управляющих МАГАТЭ резолюции с требованием предоставить доступ к ядерным объектам и запасам обогащенного урана Иран уведомил ведомство о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве.

Ранее Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы.