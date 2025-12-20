На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сочли реализуемой идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

Экс-советник Трампа: идея строительства тоннеля между Аляской и РФ осуществима
Universal Peace Federation

Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией является технически реализуемой, этот проект мог бы принести Москве и Вашингтону больше выгоды, чем потерь. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо... По-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять», — сказал он.

По его словам, проект не требует чрезмерных инвестиций и может стать важным фактором сближения двух стран. Пападопулос отметил, что создание транспортного коридора позволило бы объединить экономики США и России, а также способствовало бы развитию торговых связей, инвестиционного сотрудничества и гуманитарных контактов между странами.

В ноябре ученый Виктор Разбегин заявил, что сроки строительства тоннеля из России в США через Берингов пролив могут варьироваться от 7–8 до 10–15 лет. При этом он оценил стоимость реализации проекта в $7-15 млрд.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем в 70-х. Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа». О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

Ранее Дмитриев объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле между Чукоткой и Аляской.

