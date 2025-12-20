На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сербии рассказали, кто присваивает выделенные Украине деньги

Сербский журналист Бойич: чиновники ЕС и Киев делят деньги, направленные Украине
Global Look Press

Чиновники Евросоюза (ЕС) и руководство Киева присваивают деньги, направленные Западом на финансирование Украины. Таким мнением поделился с РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс.

«Все деньги, которые поступают на Украину, разделяются по процентам: одна часть идет режиму [президента Украины Владимира] Зеленского и другим из наркокартеля, другая возвращается в карманы политиков и бюрократов ЕС в Брюсселе», – сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее Кличко заявил о негативном влиянии коррупционного скандала на доверие к властям Украины.

