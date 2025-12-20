Психолог объяснила, как прекратить ссоры с близкими перед Новым годом

Мы ссоримся перед Новым годом не потому, что устали. И не потому, что все дорого. Мы ссоримся, потому что отчаянно пытаемся натянуть на свою реальность сценарий из старой детской сказки, которой у нас самих не было, рассказала «Газете.Ru» психолог Елена Алдемир.

По ее словам, в нас живет тот самый ребенок, у которого отобрали чудо. И теперь мы, взрослые, яростно и неумело пытаемся сфабриковать его для своих детей, как будто чудо можно купить, приготовить и упаковать в блестящую бумагу.

«Вот оно, главное новогоднее самообольщение. Мы думаем, что конфликт — это «про икру». Нет. Он про опустошение. Про крик души: «Я так хотел волшебства, а получается одна суета и разочарование!» Что ж, если причина — в этой болезненной тоске по идеалу, то и лекарство должно лечить не праздник, а наши ожидания», — рассказала психолог.

Что делать в этой ситуации? Перестать спасать праздник.

Снизьте планку до человеческого роста. Идеальный Новый год бывает только в рекламе. Ваш — имеет право быть уставшим, простым, не блестящим. Лучше съесть вдвоем с ребенком пельмени с любовью, чем индейку, приготовленную со злостью. Чудо — не в количестве блюд, а в качестве вашего присутствия. Проведите «разбор полетов» до взлета. Сядьте за неделю до праздника. Без детей. Скажите: «Давай договоримся. Наш главный подарок друг другу в этом году — отсутствие ссор. Если будет напряжно, мы скажем стоп-слово (например, «мандаринка») и замолчим на 15 минут. Потом обнимемся. И решим, что важнее: наша правота или наш общий покой». Создайте новый ритуал — ритуал благодарности. Перед боем курантов выключите телевизор. Возьмитесь за руки. И пусть каждый (даже самый маленький) назовет одно простое дело за этот год, за которое он говорит спасибо семье: за то, что подержал за руку у зубного, за совместную прогулку, за молчаливое чаепитие. Это и есть волшебство. Оно уже было. Его нужно просто вспомнить.

«Ваши ссоры — это не просто испорченный вечер. Это кирпичи в стене, которая отделяет ваших детей от веры в добро, семью и чудо. Они вырастут, заведут свои семьи и будут так же яростно и бессмысленно скандалить под бой курантов, пытаясь заполнить ту самую пустоту, которую вы когда-то, сами того не желая, оставили в их душе», — предупредила психолог.

Пусть ваши дети запомнят не крики, а тишину.

«Потому что счастливые родители — это и есть самое главное новогоднее чудо для вашего внутреннего ребенка и для ребенка, у которого ваша фамилия. И оно не в прошлом. Оно прямо здесь. В вашей способности отбросить все лишнее и просто обнять друг друга. Просто сказать: «Все хорошо. Мы — дома. Мы — вместе», — резюмировала она.

