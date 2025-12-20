На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как отличить перелом от ушиба после падения на льду

Врач Дьячков: при переломе руки или ноги обычно очень больно шевелить пальцами
true
true
true
close
smile23/Shutterstock/FOTODOM

Зимой случается множество травм, связанных как с зимними видами спорта, так и с гололедицей. О том, как отличить ушиб от перелома после падения на лед, и как оказать первую помощь, «Газете.Ru» рассказали эксперты ГУТА КЛИНИК: эксперт по реабилитологии Мария Иванова и травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков.

Самые распространенные травмы среди начинающих спортсменов — это ушибы и ссадины при падениях, растяжения связок из-за резких поворотов и выкручиваний ног, а также переломы рук и запястий при попытках приземлиться на выпрямленную руку. Кроме того, часто случаются сотрясения мозга при падениях спиной на лед.

У профессиональных спортсменов травмы происходят реже, а вот люди, впервые вышедшие на лед, подвержены травмам намного сильнее.

Иванова дала несколько советов, как снизить риск:

— Учиться падать правильно. Никогда не приземляйтесь на вытянутые руки — это верный путь к перелому. Если падение неизбежно, попытайтесь сгруппироваться, стараясь мягко прокатиться по льду.

— Первые занятия обязательно проведите с инструктором, который научит вас базовой технике скольжения и торможения.

— Всегда надевайте средства защиты: шлем, наколенники, налокотники.
Важно помнить, что лед — опасная среда, поэтому соблюдение техники безопасности должно стоять на первом месте.

К сожалению, на лед можно упасть не только на катке, но и на улицах города. В этом случае первая мысль: «Не сломал ли я что-нибудь?» Дьячков рассказал, можно ли самому без рентгена отличить серьезную травму от ушиба в первые минуты. Врач советует ориентироваться на следующие признаки:

— Возможно ли шевелить пальцами или конечностью без ужасной боли?
— Возможно ли осторожно опереться на пострадавшую ногу или поднять руку?
— Не выглядит ли рука или нога странной, деформированной?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили отрицательно, поспешите к врачу.

Иногда после продолжительной ходьбы или уборки дачи можно вдруг почувствовать странную ноющую боль в стопе или голени. Такой болью может проявиться стресс-перелом — микротрещина в кости, вызванная повторяющейся нагрузкой. Он часто случается у людей, чья деятельность связана со спортивными нагрузками, в том числе катанием на лыжах и коньках.

Отличить стресс-перелом несложно: боль возникает после физической активности, постепенно усиливается и не проходит после короткого отдыха. Игнорировать такие симптомы нельзя, иначе маленькая трещина может обернуться настоящим переломом со смещением.

При получении любой травмы разумнее всего показаться врачу, советует травматолог, но, если такой возможности нет, стоит придерживаться нескольких простых правил:

— Не двигайте конечность. Аккуратно уложите ее в удобном положении и не пытайтесь сгибать-разгибать.

— Охладите место удара. Приложите пакет со льдом, завернутый в полотенце, на 15-20 минут. Повторяйте охлаждение каждый час.

— Зафиксируйте конечность. Если кажется, что случился перелом, сделайте импровизированную шину из подручных средств.

— Поднимите конечность выше уровня сердца. Это поможет уменьшить отек и болевые ощущения.

— Примите обезболивающий препарат. Воспользуйтесь тем, что обычно используете при головной или зубной боли.

Если после травмы вы не можете пошевелить пострадавшей конечностью, замечаете деформацию суставов, а также потеряли чувствительность в области ушиба, немедленно посетите врача. Вызвать скорую помощь важно при любой травме головы, шеи или позвоночника, а также при сильной слабости, тошноте и головокружении. Обратиться в травмпункт также стоит, если боль и отек не уменьшаются в течение 2-3 дней.

Ранее ученый опроверг популярные мифы о переломах костей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами