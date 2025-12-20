Россиянам объяснили, как отличить перелом от ушиба после падения на льду

Врач Дьячков: при переломе руки или ноги обычно очень больно шевелить пальцами

Зимой случается множество травм, связанных как с зимними видами спорта, так и с гололедицей. О том, как отличить ушиб от перелома после падения на лед, и как оказать первую помощь, «Газете.Ru» рассказали эксперты ГУТА КЛИНИК: эксперт по реабилитологии Мария Иванова и травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков.

Самые распространенные травмы среди начинающих спортсменов — это ушибы и ссадины при падениях, растяжения связок из-за резких поворотов и выкручиваний ног, а также переломы рук и запястий при попытках приземлиться на выпрямленную руку. Кроме того, часто случаются сотрясения мозга при падениях спиной на лед.

У профессиональных спортсменов травмы происходят реже, а вот люди, впервые вышедшие на лед, подвержены травмам намного сильнее.

Иванова дала несколько советов, как снизить риск:

— Учиться падать правильно. Никогда не приземляйтесь на вытянутые руки — это верный путь к перелому. Если падение неизбежно, попытайтесь сгруппироваться, стараясь мягко прокатиться по льду.

— Первые занятия обязательно проведите с инструктором, который научит вас базовой технике скольжения и торможения.

— Всегда надевайте средства защиты: шлем, наколенники, налокотники.

Важно помнить, что лед — опасная среда, поэтому соблюдение техники безопасности должно стоять на первом месте.

К сожалению, на лед можно упасть не только на катке, но и на улицах города. В этом случае первая мысль: «Не сломал ли я что-нибудь?» Дьячков рассказал, можно ли самому без рентгена отличить серьезную травму от ушиба в первые минуты. Врач советует ориентироваться на следующие признаки:

— Возможно ли шевелить пальцами или конечностью без ужасной боли?

— Возможно ли осторожно опереться на пострадавшую ногу или поднять руку?

— Не выглядит ли рука или нога странной, деформированной?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили отрицательно, поспешите к врачу.

Иногда после продолжительной ходьбы или уборки дачи можно вдруг почувствовать странную ноющую боль в стопе или голени. Такой болью может проявиться стресс-перелом — микротрещина в кости, вызванная повторяющейся нагрузкой. Он часто случается у людей, чья деятельность связана со спортивными нагрузками, в том числе катанием на лыжах и коньках.

Отличить стресс-перелом несложно: боль возникает после физической активности, постепенно усиливается и не проходит после короткого отдыха. Игнорировать такие симптомы нельзя, иначе маленькая трещина может обернуться настоящим переломом со смещением.

При получении любой травмы разумнее всего показаться врачу, советует травматолог, но, если такой возможности нет, стоит придерживаться нескольких простых правил:

— Не двигайте конечность. Аккуратно уложите ее в удобном положении и не пытайтесь сгибать-разгибать.

— Охладите место удара. Приложите пакет со льдом, завернутый в полотенце, на 15-20 минут. Повторяйте охлаждение каждый час.

— Зафиксируйте конечность. Если кажется, что случился перелом, сделайте импровизированную шину из подручных средств.

— Поднимите конечность выше уровня сердца. Это поможет уменьшить отек и болевые ощущения.

— Примите обезболивающий препарат. Воспользуйтесь тем, что обычно используете при головной или зубной боли.

Если после травмы вы не можете пошевелить пострадавшей конечностью, замечаете деформацию суставов, а также потеряли чувствительность в области ушиба, немедленно посетите врача. Вызвать скорую помощь важно при любой травме головы, шеи или позвоночника, а также при сильной слабости, тошноте и головокружении. Обратиться в травмпункт также стоит, если боль и отек не уменьшаются в течение 2-3 дней.

