На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Сирии пообещали усилить борьбу с ИГ во всех регионах страны

МИД Сирии: сирийская армия нарастит интенсивность операций против ИГ в стране
true
true
true
close
Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Власти Сирии усилят борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) во всех регионах страны. Об этом сообщил сирийский МИД, пишет ТАСС.

В министерстве заявили, что армия Сирии «продолжить наращивать интенсивность военных операций против ИГ во всех районах, где угрожают террористы».

20 декабря телеканал Al Hadath сообщил, что международная коалиция атаковала ракетами позиции ИГ в Сирии. Отмечается, что ракетные удары были нанесены с военной базы Аш-Шаддади по укрытиям террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

До этого газета The New York Times писала, что военнослужащие США приступили к нанесению ударов с воздуха по местам дислокации ИГ на территории Сирии в ответ на теракт в центральной части страны, произошедший неделю назад. По данным журналистов, американские истребители и военные вертолеты атаковали десятки объектов ИГ, включая оружейные склады.

Ранее Трамп пообещал ответить на расправу ИГ над военными США в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами