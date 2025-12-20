Власти Сирии пообещали усилить борьбу с ИГ во всех регионах страны

Власти Сирии усилят борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) во всех регионах страны. Об этом сообщил сирийский МИД, пишет ТАСС.

В министерстве заявили, что армия Сирии «продолжить наращивать интенсивность военных операций против ИГ во всех районах, где угрожают террористы».

20 декабря телеканал Al Hadath сообщил, что международная коалиция атаковала ракетами позиции ИГ в Сирии. Отмечается, что ракетные удары были нанесены с военной базы Аш-Шаддади по укрытиям террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

До этого газета The New York Times писала, что военнослужащие США приступили к нанесению ударов с воздуха по местам дислокации ИГ на территории Сирии в ответ на теракт в центральной части страны, произошедший неделю назад. По данным журналистов, американские истребители и военные вертолеты атаковали десятки объектов ИГ, включая оружейные склады.

Ранее Трамп пообещал ответить на расправу ИГ над военными США в Сирии.