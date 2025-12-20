Инфекцонист рассказала, из-за чего может начаться следующая пандемия

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова рассказала ТАСС, что гонконгский грипп может стать причиной начала новой пандемии.

По ее словам, пандемию также может вызвать птичий A (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода.

«Ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5. Поэтому сегодня за ними ведется особое наблюдение, и это действительно оправдано, потому что вирус гриппа, так сказать, поднимает свою голову», — поделилась Малинникова.

Она уточнила, что к подобным сообщениям стоит относиться без паники, так как есть противовирусные препараты и вакцина. Вакцинация доступна для всех, так как современные препараты позволяют прививать беременных, маленьких детей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными иммунодефицитами.

Накануне врач-инфекционист Светлана Вахрушева рассказала, что наиболее тяжелые формы гонконгского гриппа развиваются у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, в группе риска также находятся беременные женщины. Лечение включает постельный режим, обильное питье и симптоматическую терапию, а противовирусные препараты назначаются только отдельным категориям пациентов.

