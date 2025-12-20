Авиация США провела вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

ВВС США провели второй налет на позиции ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели второй за последние несколько часов налет на позиции террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, американская авиация «провела новую волну атак на укрытия и штабы ИГ». Журналисты отметили, что основной удар пришелся по позициям террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

20 декабря телеканал сообщил, что международная коалиция атаковала ракетами позиции ИГ в Сирии. Отмечается, что ракетные удары были нанесены с военной базы Аш-Шаддади по укрытиям террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

До этого газета The New York Times писала, что военнослужащие США приступили к нанесению ударов с воздуха по местам дислокации ИГ на территории Сирии в ответ на теракт в центральной части страны, произошедший неделю назад. По данным журналистов, американские истребители и военные вертолеты атаковали десятки объектов ИГ, включая оружейные склады.

Ранее Трамп пообещал ответить на расправу ИГ над военными США в Сирии.