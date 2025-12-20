На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Венесуэлы обвинил госсекретаря США в ненависти к Латинской Америке

Глава МИД Венесуэлы: Рубио ненавидит Латинскую Америку и хочет захватить ресурсы
true
true
true
close
Kevin Mohatt/Reuters

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обвинил госсекретаря США Марко Рубио во лжи и ненависти к Латинской Америке и Карибскому бассейну, а также в стремлении к разграблению ресурсов региона. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пресс-конференция господина Марко Рубио, на которой он подвел баланс своего пребывания на посту, оставила его в крайне слабом положении, обнажив его нечестность, глубоко укоренившиеся комплексы и ненависть, которую он питает к Латинской Америке и Карибскому бассейну», — написал он.

По словам министра, Рубио в ходе выступления не смог назвать ни одно внешнеполитическое достижение за годы своей работы в сенате и на посту главы госдепартамента. Хиль считает американского госсекретаря экспертом по «продвижению переворотов, интервенций, бесконечных войн и смены режимов», ответственным за провалы США и человеческие потери по всему миру.

Глава МИД Венесуэлы также уличил Рубио в сотрудничестве с ультраправыми коррупционерами в латиноамериканском регионе, подчеркивая, что госсекретарь действует не в интересах американцев, а в интересах людей, нацеленных на захват чужих нефти, земли и полезных ископаемых.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.

