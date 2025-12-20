В МИД РФ назвали главного спонсора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет найти новые источники финансирования. Об этом заявил в интервью газете «Известия» посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, комментируя европейское турне украинского лидера.

«Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — сказал дипломат.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Украина будет возвращать их только после завершения конфликта с Россией и при условии, если Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Киева.

Президент России Владимир Путин объяснил решение Евросоюза выделить Украине кредит, не изымая замороженные активы России, опасением тяжелых последствий для Европы. По его словам, выдача займа за счет российских средств увеличила бы нагрузку на бюджеты стран ЕС, а также подорвала бы доверие к их финансовой системе.

Ранее три страны Евросоюза юридически отказались финансировать Украину.