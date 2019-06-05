Задержали еще двух подозреваемых в убийстве героя-спецназовца в Подмосковье

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что следствие задержало еще двух подозреваемых по делу об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, они были задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца, причинении ему телесных подозрений и хулиганстве.

Ранее СК выяснил, кто нанес смертельный удар Белянкину. Подозреваемому уже предъявили обвинение.

Белянкин погиб ночью 1 июня в Красногорске. Он был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.