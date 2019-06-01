У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА «Новости».

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство обновило бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Теперь у большинства заявителей на визу США будут запрашивать идентификаторы в соцсетях.

Представитель Госдепа отметил, что бланки обновили, чтобы запрашивать «дополнительную информацию», в том числе ссылки на соцсети. Что еще могут потребовать у заявителей, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен упростить получение виз для «добросовестных» туристов.