В России сократят новогодние каникулы

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, жители страны будут отдыхать в январе по «техническим причинам» всего восемь дней: с 1 по 8 января.

Ранее сообщалось, что Минтруд продлит россиянам майские праздники

В министерстве уточнили, что идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.