Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на власти региона.

По данным издания, врачи перед началом экзамена просили школьницу отказаться от сдачи экзамена по математике, однако она не стала слушать специалистов.

Как выяснилось, выпускнице на экзамене стало плохо и ее вывели в коридор. Там девушка упала без сознания.

Уточняется, что медики и две бригады скорой помощи оказали ей оперативную медицинскую помощь, но спасти не смогли.

В настоящее время по факту случившегося ведется расследование.

Ранее была названа причина смерти школьницы на ЕГЭ по математике.