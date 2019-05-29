После аварийной посадки Boeing 737 в Иркутске пассажирам заменили борт

Представитель международного аэропорта Иркутск рассказал, что пассажиры Boeing 737 после аварийной посадки в Иркутске вылетели резервным бортом в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все 149 пассажиров рейса Благовещенск-Москва вылетели в Москву резервным бортом в 3.00 по местному времени (22.00 мск).

При этом отмечается, что представитель аэропорта не уточнил причину аварийной посадки самолета.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 аварийно сел в Иркутске, предположительно, из-за технической неисправности.