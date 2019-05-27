Неизвестный открыл стрельбу в США

В США на юго-востоке Вашингтона неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение столичной полиции.

Как отмечается, в результате стрельбы пострадали шесть человек, среди них — один подросток.

«Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании», — уточнили стражи порядка.

На настоящий момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, который на автомобиле скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали при стрельбе в баре в США.