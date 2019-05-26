В Швеции сгорели 100 тысяч кур

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье, 26 мая, в результате пожара на птицеферме в шведском городе Линчепинг. Об этом сообщает местное издание Expressen.

По имеющимся данным, сообщение о возгорании на птицеферме поступило около 16.00 по местному времени (17.00 мск). К моменту прибытия пожарных два здания, в которых содержали птиц, уже были охвачены огнем.

Отмечается, что пожарным не удалось спасти кур, но зато они смогли предотвратить распространение огня на соседние постройки.

В результате происшествия люди не пострадали, уточняет Expressen.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сгорела птицефабрика.