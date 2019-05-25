Сторонники храма в Екатеринбурге хотят показать горожанам презентацию

Представители православной общественности, выступающие за строительство храма в Екатеринбурге, заявили, что у граждан недостаточно информации о проекте, передает РИА «Новости».

В частности, игумен Вениамин Райников заявил, что местные жители полагают, что «ради строительства собора обязательно уничтожат сквер».

В связи с этим он вступил за общественную презентацию проекта строительства собора, а также попросил перенести голосование.

По словам игумена, у авторов проекта «нет намерения вырубать деревья, их будут пересаживать, и даже сажать новые».

Ранее стало известно, когда примут и обнародуют окончательное решение по вопросу строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.