Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге

Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что в пятницу, 24 мая, мужчина поссорился с сотрудниками питейного заведения. После этого он пошел домой за ружьем и вернулся. Пьяный посетитель попытался войти в бар, но он оказался уже закрыт. Тогда мужчина выстрелил в дверь и ушел домой.

В настоящее время мужчину уже задержали. Против него завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали при стрельбе в баре в США.