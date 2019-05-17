Однополые браки легализовали на Тайване
На Тайване одобрили однополые браки. Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что новый закон уже вступил в силу.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прокомментировал эту новость в твиттере.
«Мы сделали большой шаг к равенству и сделала Тайвань лучше», — написал Инвэнь.
Теперь однополые пары могут вступать в брак в местном «реестре браков». Также новый закон урегулировал права пар на наследство и не только, пишет газета.
Ранее сообщалось, что Кристина Агилера стала гей-иконой.