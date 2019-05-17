Однополые браки легализовали на Тайване

На Тайване одобрили однополые браки. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что новый закон уже вступил в силу.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прокомментировал эту новость в твиттере.

«Мы сделали большой шаг к равенству и сделала Тайвань лучше», — написал Инвэнь.

Теперь однополые пары могут вступать в брак в местном «реестре браков». Также новый закон урегулировал права пар на наследство и не только, пишет газета.

Ранее сообщалось, что Кристина Агилера стала гей-иконой.