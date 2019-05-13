Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/613/12306613/RIAN_5850536.HR-pic905-895x505-87608.jpg">

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев потребовал, чтобы после этого инцидента прошла проверка по обеспечению защиты и безопасности в школе. Свою просьбу он адресовал российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой, МВД и Минпросвещению.

«Надо посмотреть, насколько они работают, потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает», — отметил Медведев.

По его мнению, возможно в данном случае в Казани было «обычное разгильдяйство».

Ранее сообщалось, что задержан захвативший в заложники гимназистов ученик в Казани.