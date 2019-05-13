Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев потребовал, чтобы после этого инцидента прошла проверка по обеспечению защиты и безопасности в школе. Свою просьбу он адресовал российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой, МВД и Минпросвещению.
«Надо посмотреть, насколько они работают, потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает», — отметил Медведев.
По его мнению, возможно в данном случае в Казани было «обычное разгильдяйство».
Ранее сообщалось, что задержан захвативший в заложники гимназистов ученик в Казани.