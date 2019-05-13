Жившая с сотней крыс девочка переехала в соцгостиницу

В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку, мать которой содержала в квартире около 100 декоративных крыс, переведена в социальную гостиницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Калининского района города.

По данным агентства, безработная мать девочки разводила декоративных крыс для продажи на корм змеям, а единственным официальным доходом в семье является пенсия бабушки девочки. В школе пожаловались в соцслужбы на состояние одежды и запах, исходящий от ребенка. Во время визита в квартиру сотрудники профильных служб обнаружили порядка сотни крыс, часть которых свободно перемещалась по жилью.

Девочку поместили в гостиницу для детей с трудной жизненной ситуацией. По информации районных властей, впоследствии ребенка могут отправить в лагерь.

Ранее сообщалось, что стало с найденной среди трупов 2-летней девочкой в киевской квартире.