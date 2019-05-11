Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил «жесткую посадку» в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обратный вылет задержан на неопределенное время.

В настоящее время самолет стоит на перроне. Время вылета неизвестно.

«После аварии в Шереметьево все перестраховываются», — сказал представитель перевозчика.

Отмечается, что данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.