Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что был удивлен шествию участников акции «Бессмертный полк» в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА «Новости».

9 мая Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в центре Москвы.

«Это меня, честно говоря, тоже немножко удивило. Несмотря на эту непогоду, такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади», — отметил Путин.

В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция «Бессмертный полк». Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.

Ранее сообщалось, что более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку».