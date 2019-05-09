Самолет Air France исчез с радаров перед аварийной посадкой

Reuters

Самолет авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Мумбаи, запросил экстренную посадку и исчез с радаров, передает Daily Mail.

На борту находились 256 пассажиров.

Как сообщает портал AirLive, борт удалось посадить в Иране.

После проверки рейс вылетел в Дубай, где авиакомпания решила сменить самолет.