Задержан первый вице-спикер Нацассамблеи Весенуэлы

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Глава венесуэльского Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо проинформировал о задержании первого вице-спикера Национальной ассамблеи страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет об Эдгаре Самбрано. Его задержание связано с тем, он был одним из руководителей государственного переворота 30 апреля.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота.