Задержан первый вице-спикер Нацассамблеи Весенуэлы
Глава венесуэльского Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо проинформировал о задержании первого вице-спикера Национальной ассамблеи страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет об Эдгаре Самбрано. Его задержание связано с тем, он был одним из руководителей государственного переворота 30 апреля.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота.