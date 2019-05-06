Около 7 тысяч человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов
Представитель столичных экстренных служб проинформировал о том, что после поступления данных о «минировании» примерно 40 объектов были эвакуированы около 7 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в 36 мест массового скопления людей.
«Проверки завершены в 8 из них, оттуда эвакуированы более 7 тысяч человек», — заявил источник.
Ранее был задержан угрожавший взорвать все киевские церкви на Пасху мужчина.