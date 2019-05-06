«Бессмертный полк» прошел по Токио

В третий раз в Токио прошла акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента и российского посла в Японии Михаила Галузина.

Как отмечается, в этом году около 200 россиян вышли на улицу, чтобы поучаствовать в акции.

Перед шествием их накормили едой, приготовленной на полевой кухне. Также для участников была организована концертная программа. Помимо российского посла, в мероприятии поучаствовали послы Белоруссии и Израиля.

По словам российского посла в Японии, инициатива проведение этой акции исходит от общества.

«Сохраняется связь времен, сохраняется осознание важности и исторического значения той победы, за которую боролись наши предки, наши родные и близкие», — добавил Галузин.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк».