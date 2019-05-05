Назван самый популярный размер взятки в России

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Размер большинства взяток, за которые россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики, опубликованные Судебным департаментом при Верховном суде России.

Уточняется, что информация представлена на основе приговоров судов, вступивших в силу в прошлом году.

Как отмечается, за получение взятки были осуждены 2167 человек. По статье о мелком взяточничестве к ответственности были привлечены 3722 человека.

За дачу взятки по итогам за 2018 год были осуждены более 1,5 тыс.человек, за посредничество — 270.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре отчитались о росте числа коррупционных преступлений в 2018 году.