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Джокович рассказал, что он чувствовал после попадания бутылкой в голову

Джокович о попадании бутылкой в голову: час тошноты и крови

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Claudia Greco/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что чувствовал тошноту после попадания бутылкой в голову, передает The Tennis Letter в соцсетях.

«Это действительно сильно на меня повлияло. Прошло полчаса, час тошноты, головокружения, крови, много чего разного. Мне удалось нормально поспать. У меня были головные боли», — сказал Джокович.

После матча с французом Корентеном Муте Джокович раздавал автографы, когда ему в голову прилетела бутылка. Теннисист тут же схватился за голову и от боли упал на землю. Впоследствии работники арены увели теннисиста в подтрибунное помещение.

В матче с Алехандро Табило, который случился через день после инцидента, Джокович уступил со счетом 2:6, 3:6.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее Джокович вышел раздавать автографы в шлеме после того, как ему попали бутылкой по голове.

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