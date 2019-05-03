Осквернившего памятник воинам-танкистам задержали в Саратове

В Саратове полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в осквернении памятника воинам-танкистам «Танк Т-34/85 Мать — Родина» . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Как отмечается, его подозревают в том, что он разрисовал памятник красной краской, оставив записку: «Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет».

Уточняется, что задержанный признал свою вину, объяснив содеянное тем, что ему не понравился цвет танка.

По его словам, городские службы проявили неуважение, покрасив памятник в цвет травы для заборов, хотя, по его мнению, цвет памятника должен быть темно-зеленым. В связи с этим он также решил проявить неуважение, разукрасив его в красный цвет.

Ему грозит ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Ранее сообщалось, что в Риге двух солдат ВС США оштрафовали за осквернение памятника Свободы.